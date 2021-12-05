Заявления западных СМИ о вероятности «вторжения» России на Украину являются информационном прикрытием скорого наступления ВСУ на Донбассе, сказал военно-политический эксперт Андрей Кошкин в интервью ИА Красная Весна 4 декабря

По данным Службы внешней разведки России, на Западе активно готовят в информационном пространстве проекты, которые должны прикрыть возможность силового решения Киевом конфликта в Донбассе, указал эксперт.

«Помогли рисовать из Киева»: Захарова отреагировала на немецкий план «вторжения РФ» на Украину © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что против ЛДНР проводятся довольно серьезные проекты активного наступательного характера, а сегодня уже весьма активно и против России», — заявил Кошкин.

Ранее Служба внешней разведки России отметила, что Госдепартамент США по ди­пломатическим каналам распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на терри­тории России сил для военного вторжения на Украину.

Также, по данным СВР, в дипкорпусе ЕС осознают, что американцы и британцы «искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс».