По данным Службы внешней разведки России, на Западе активно готовят в информационном пространстве проекты, которые должны прикрыть возможность силового решения Киевом конфликта в Донбассе, указал эксперт.
Кошкин пояснил, что если в случае возникновения широкомасштабного столкновения вооруженных сил Украины и ЛДНР Россия будет вынуждена встать на защиту Донбасса, то эта защита «будет переквалифицирована, и в мировом сознании уже будет восприниматься как наше вторжение».
«Я думаю, что против ЛДНР проводятся довольно серьезные проекты активного наступательного характера, а сегодня уже весьма активно и против России», — заявил Кошкин.
Ранее Служба внешней разведки России отметила, что Госдепартамент США по дипломатическим каналам распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Также, по данным СВР, в дипкорпусе ЕС осознают, что американцы и британцы «искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс».