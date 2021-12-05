Война в Донбассе может прекратиться, если Россия официально признает непризнанные республики. Об этом рассказал генерал-лейтенант в запасе Евгений Бужинский в эфире телеканала «Россия 1» 4 декабря

По словам генерала, военные действия в регионе прекратятся в случаае признания республик Донбасса Россией.

Бужинский заявил, что МО РФ может рассмотреть варианты оказания помощи ЛДНР уже сейчас: обучение военных специалистов, передачу вооружений, поставки средств радиоэлетронной борьбы и ЗРК для борьбы с беспилотниками Bayraktar. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Ранее российский политолог Семён Багдасаров назвал наступление украинских войск в Донбассе вопросом времени. Так он ответил на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о переброске 125000 украинских военных к линии соприкосновения, передаёт издание "Военное дело".