Во время обсуждения событий в Киеве между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном завязался напряжённый спор. Об этом агентству Bloomberg 5 декабря рассказали неназванные свидетели дискуссии

Собеседники агентства заявили, что к спору привело обсуждение ответных мер Запада на возможную «агрессию» России на Украине.

«Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу "российского вторжения" на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны», — говорится в материале. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Лавров обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они угрожают России и подавляют инакомыслие, а также напомнил американскому коллеге о том, что события 2014 года на Украине были государственным переворотом.

В свою очередь Блинкен назвал НАТО «защитным альянсом» и заявил, что силы экс-президента Украины Виктора Януковича «открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек».

Ранее ряд западных СМИ и политиков распространили тезисы о том, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории в рамках учений самостоятельно и на своё усмотрение.