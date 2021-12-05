План «вторжения РФ» на Украину от немецкой газеты Bild абсурден и явно составлен с использованием материалов Офиса президента Украины и СМИ США, написала в Telegram-канале 4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Захарова отметила, что журналисты Bild использовали на своей схеме топоним 1942 года — Львов подписан не как Lwiw, а как Lemberg — такое название город носил при Австро-Венгрии и во время оккупации гитлеровскими войсками.

«Карту восточной же Украины прислали, похоже, с Банковой, Днепропетровск на схеме обозначен новомодным «Днiпро» (а ведь переименован был не далее как пять лет назад в ходе «декоммунизации»)», — написала представитель МИД РФ.

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Всё новое — это хорошо забытое старое. И Германия не устаёт эту истину переподтверждать своим примером. Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл», — подчеркнула представитель МИД.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России заявления Украины объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.