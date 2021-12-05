«Российское вторжение на Украину» стоит ожидать в начале 2022 года, 4 декабря заявило немецкое издание Bild и разместило схему «нападения»

Bild утверждает, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

В итоге, как утверждает издание, российские войска якобы займут «около двух третей нынешней территории Украины».

Киев и западные СМИ обвиняют РФ в стягивании войск к границам Украины. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск РФ по своей территории не несет ни для кого угрозы. Москва отмечает, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что подготовка России к «вторжению на Украину» затронула даже Камчатку.