Bild утверждает, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.
Согласно первому сценарию, Украину якобы ждет атака с территории северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР. Второй сценарий включает в себя три фазы: нападение на юг Украины, на северо-восток Украины и наступление на Киев с севера.
В итоге, как утверждает издание, российские войска якобы займут «около двух третей нынешней территории Украины».
Киев и западные СМИ обвиняют РФ в стягивании войск к границам Украины. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск РФ по своей территории не несет ни для кого угрозы. Москва отмечает, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что подготовка России к «вторжению на Украину» затронула даже Камчатку.