Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 7 декабря по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России, передает РИА Новости

«Вечер. Президенты сами определят», — уточнил Песков время переговоров.

Лидеры России и США обсудят ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис.

Байден рассказал, как собирается остановить «вторжение Путина» на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Джо Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность из-за «войск России на границе с Украиной» и отметить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин затронет в разговоре с Байденом ситуацию на Украине и «провокационные действия вооруженных сил НАТО у границ России».

Ранее Путин подчеркнул, что размещение вооружений на территории Украины и другие угрозы государственной безопасности России станут «красной линией». Байден заявил, что оказывается признавать какие-либо «красные линии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Байден в беседе с Путиным планирует «изложить серьезный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях» с Москвой.