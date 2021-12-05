В споре о том, что лучше для Украины: олигархи или транснациональные корпорации, политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис вспомнил о временах свободы от тех и других. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Было время, когда в Украине не было олигархов. В Украине было 52 миллиона населения, была бесплатная медицина и образование, напомнил эксперт. Сейчас в стране существует система доминирования крупного, но зависимого капитализма, и эта система показала свою неэффективность.

«У нас уменьшилось количество населения, не хватает бюджетных средств на медицину и образование, происходит деиндустриализация и огромное социальное расслоение, когда кучка людей имеет все, а громадное большинство не имеет ничего», — сказал Чемерис. "Нас не запугаешь!" Олигарх Вадим Новинский о том, почему он внес залог за мэра Одессы Труханова © Facebook, Вадим Новинский

Существующее положение дел — прямой результат рыночных реформ и олигархической экономической системы. Чем дольше эта система будет существовать, тем больше существующие проблемы будут усугубляться, заключил эксперт.

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