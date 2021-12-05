Абсолютное спокойствие людей, уставших от заявлений о «перевороте» и «нападении Путина», показывает то, что оснований для переворота на Украине нет, подчеркнул эксперт.
«Зеленский хочет видеть себя как Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них…Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского, конечно, будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции, и чтобы Зеленский делал так, а не иначе», — сказал Чемерис.
В конце концов люди понимают, что можно много раз «переворачиваться» в рамках существующей системы, и будет то же самое, что было. Необходимо выходить за рамки этой системы и менять систему в принципе, заключил эксперт.
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