Эксперт отметил высочайший профессионализм сотрудников ФСБ, осуществляющих глубинный контроль над противником.
«Планировались очень серьезные теракты — теракты на грани вызова. Возможно, таким образом действительно отрабатывается план доведения ситуации до крайней точки. Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать», — сказал Жилин.
Если бы теракты, осуществляемые гражданами Украины, прошли бы успешно, Россия могла бы попасть в стратегическую ловушку, когда не ответить было бы невозможно, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Планировались очень серьезные теракты — теракты на грани вызова. Возможно, таким образом действительно отрабатывается план доведения ситуации до крайней точки. Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать (потому что репутационные потери будут колоссальные), но она попала бы в стратегическую ловушку, когда наш противник наблюдал, как воюет друг с другом некогда единый народ.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211202/1032788946.htmlПланировались очень серьезные теракты — теракты на грани вызова. Возможно, таким образом действительно отрабатывается план доведения ситуации до крайней точки. Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать (потому что репутационные потери будут колоссальные), но она попала бы в стратегическую ловушку, когда наш противник наблюдал, как воюет друг с другом некогда единый народ.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211202/1032788946.html
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211202/1032788946.htmlПланировались очень серьезные теракты — теракты на грани вызова. Возможно, таким образом действительно отрабатывается план доведения ситуации до крайней точки. Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать (потому что репутационные потери будут колоссальные), но она попала бы в стратегическую ловушку, когда наш противник наблюдал, как воюет друг с другом некогда единый народ.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211202/1032788946.html