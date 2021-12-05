Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании трех агентов спецслужб Украины: отца и сына, собиравших данные о стратегических объектах, и молодого человека, планировавшего теракт. Это в интервью Украина.ру прокомментировал военный эксперт Александр Жилин

Эксперт отметил высочайший профессионализм сотрудников ФСБ, осуществляющих глубинный контроль над противником.

«Планировались очень серьезные теракты — теракты на грани вызова. Возможно, таким образом действительно отрабатывается план доведения ситуации до крайней точки. Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать», — сказал Жилин. Террористическая угроза: ФСБ рассказала об опасности со стороны украинской разведки © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Если бы теракты, осуществляемые гражданами Украины, прошли бы успешно, Россия могла бы попасть в стратегическую ловушку, когда не ответить было бы невозможно, заключил эксперт.

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