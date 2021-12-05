Украинский олигархат готов к свержению президента Владимира Зеленского, однако пока на это не дают отмашки США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров

Зеленский должен проводить не согласованную с США политику, чтобы американцы разрешили олигархам его свергнуть, заявил эксперт.

«Например, попытки проведения прямых переговоров, например, с ЛДНР, например, с Россией. Например, снятие каких-то экономических барьеров, смена риторики в отношении России и т. д., тут может быть всё что угодно…То же самое происходит сейчас. Олигархат готов свергать Зеленского. Но пока не пришло время, когда его действия будут противоречить интересам американцев», — сказал Килинкаров. Не в декабре, а в феврале: Мураев спрогнозировал новый Майдан © Facebook, Рух опору капітуляції

Эксперт напомнил о том, как случился последний Майдан — американцы дали команду на государственный переворот только после того, как экс-президент Виктор Янукович отказался подписывать договор об ассоциации с ЕС.

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