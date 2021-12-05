Олигархи Украины опасаются "молдавского сценария" - опальный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк на данный момент находится в бегах. Если США и Россия договорятся, подобная судьба может постичь и украинских капиталистов, рассказал в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров

Основное противоречие между президентом и олигархами заключается в том, что кроме украинского народа, украинских олигархов не любит ни западный, ни российский капитал, подчеркнул эксперт. Украинский олигарх обвинил Зеленского во лжи © РИА Новости, коллаж Украина.ру

«Понимаете, у них (у олигархов. — Ред.) есть страхи, фобии по поводу того, что с Украиной может произойти то же самое, что произошло в своё время с Молдовой. Когда американцы и русские договорились и умножили на ноль единственного в этой маленькой стране олигарха Плахотнюка. Может быть, такой сценарий реализован на Украине? А почему нет», — сказал Килинкаров.

Роль президента в защите олигархов от преследования зарубежных сил — ключевая, однако Зеленский не будет их защищать, заключил эксперт.

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