Согласно результатам социологического опроса, около 34% украинцев не против выдвижения президента Владимира Зеленского на второй срок. Это в интервью Украина.ру прокомментировал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Золотарёв, отвечая на вопрос о значительности поддержки президента Зеленского, отметил, что уровень его поддержки остаётся в пределах нормы.

«В принципе, 34% — это нормально. Это те люди, которые не испытывают негатива к президенту и могут стать его электоральной базой. Для того чтобы пройти во второй тур этого более чем достаточно. Все будет зависеть от ситуации этой зимой», — сказал Золотарёв. Золотарев указал реальную опасность, которая уже начала подрывать власть Зеленского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем». Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм, и оставшиеся проценты поддержки исчезнут, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.