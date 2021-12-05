Золотарёв, отвечая на вопрос о значительности поддержки президента Зеленского, отметил, что уровень его поддержки остаётся в пределах нормы.
«В принципе, 34% — это нормально. Это те люди, которые не испытывают негатива к президенту и могут стать его электоральной базой. Для того чтобы пройти во второй тур этого более чем достаточно. Все будет зависеть от ситуации этой зимой», — сказал Золотарёв.
Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем». Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм, и оставшиеся проценты поддержки исчезнут, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.