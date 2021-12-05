Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу потребительских кредитов налогоплательщикам-физлицам со ставкой в 5%. Политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис объяснил, какие цели преследует президент

Предложение Зеленского — популистский шаг, которым к тому же не сможет воспользоваться большая часть адресантов, подчеркнул Чемерис.

«У нас различные кредитные программы анонсируются уже давно. Были программы и под 5, и под 7, и под 9%. Но дело в том, что эти кредиты получило минимальное количество людей из-за забюрократизированной процедуры. Плюс ко всему эти кредиты не так выгодны для тех, кто их получает. Я думаю, это очередное популистское заявление Зеленского (как и экономические паспорта), которое не будет реализовано в нынешней экономической ситуации в Украине», — сказал Чемерис. Чемерис описал Украину без олигархов и транснациональных корпораций © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В конце концов украинцы понимают, что можно много раз «переворачиваться» в рамках существующей системы, и будет то же самое, что было. Необходимо выходить за рамки этой системы и менять систему в принципе, заключил эксперт.

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