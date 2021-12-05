Эксперт подчеркнул, что большинство из возбуждённых уголовных дел в отношении Ахметова не представляют особой опасности для его бизнеса.
«Ахметов подготовился к этой ситуации. На конфликт с Зеленским он вышел подготовленным, добившись закрытия уголовного дела по схеме Роттердам+, очевидно коррупционной и которая била бы лично по Ахметову. А своих менеджеров он мог бы в принципе защищать. Остальные уголовные дела для Ахметова не настолько существенны», — сказал Царёв.
Офис президента разговаривает с Ахметовым со слабой позиции, прося у того переговоров в различных формах, заключил Царёв.
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