Офис президента не скрывал, что заявление Венедиктовой — это попытка заставить Ахметова договориться с Зеленским, пояснил эксперт.
«По тому, как недавно вносились изменения в налоговый кодекс видно, что офис Зеленского еще не готов на решительную борьбу с Ахметовым. Зеленский хочет договариваться. Причем в который раз Зеленский сам инициирует этот процесс. Он вышел на пресс-конференцию, фактически приглашая Ахметова на переговоры. Сейчас Венедиктова вышла с таким заявлением, тоже фактически приглашая Ахметова на переговоры», — сказал Царёв.
Эксперт заявил, что Банковая не чувствует себя смело, и поэтому офис президента сам посылает сигналы олигарху с целью вызвать его на переговоры.
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