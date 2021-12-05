Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 декабря на своей странице в Facebook сообщила об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении олигарха Рината Ахметова. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политик Олег Царёв

Офис президента не скрывал, что заявление Венедиктовой — это попытка заставить Ахметова договориться с Зеленским, пояснил эксперт.

«По тому, как недавно вносились изменения в налоговый кодекс видно, что офис Зеленского еще не готов на решительную борьбу с Ахметовым. Зеленский хочет договариваться. Причем в который раз Зеленский сам инициирует этот процесс. Он вышел на пресс-конференцию, фактически приглашая Ахметова на переговоры. Сейчас Венедиктова вышла с таким заявлением, тоже фактически приглашая Ахметова на переговоры», — сказал Царёв. Эксперт объяснил, как Ахметов накажет Зеленского за попытку копировать Путина © president.gov.ua

Эксперт заявил, что Банковая не чувствует себя смело, и поэтому офис президента сам посылает сигналы олигарху с целью вызвать его на переговоры.

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