Адресатом заявлений Зеленского являются США, полагает эксперт.
«Посмотрите: вы тут у нас полноценные хозяева, вы формируете у нас институции разные — НАБУ, САПы… То есть если зашли (в Украину. — Ред.) США институционально, то они, в общем-то, имеют право считать страну своей вотчиной. А Зеленский им говорит: смотрите, в вашей вотчине какие-то олигархи пытаются за вашей спиной провести государственный переворот», — сказал Килинкаров.
Обвинение олигархов в госперевороте имело собой превентивный характер и осуществлялось абсолютно осознанно, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.