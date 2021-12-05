Многие предпочитают смеяться над сенсационными заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о госперевороте, однако у данных сигналов был вполне определённый адресат. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров

Адресатом заявлений Зеленского являются США, полагает эксперт. Двести дел против Ахметова. Зеленский вступил в войну с олигархом © РИА Новости, коллаж Украина.ру

«Посмотрите: вы тут у нас полноценные хозяева, вы формируете у нас институции разные — НАБУ, САПы… То есть если зашли (в Украину. — Ред.) США институционально, то они, в общем-то, имеют право считать страну своей вотчиной. А Зеленский им говорит: смотрите, в вашей вотчине какие-то олигархи пытаются за вашей спиной провести государственный переворот», — сказал Килинкаров.

Обвинение олигархов в госперевороте имело собой превентивный характер и осуществлялось абсолютно осознанно, подчеркнул эксперт.

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