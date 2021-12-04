Медведев руководит ЕР с мая 2012 года. Его кандидатуру предложил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов, делегаты съезда поддержали ее единогласно.
«Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие», — приводит слова Медведева агентство.
Он будет возглавлять партию власти ближайшие пять лет. Грызлов также был переизбран на свой пост.
На должность секретаря генсовета партии был вновь избран Андрей Турчак.
На закрытии съезда Медведев сказал, что «Единая Россия» может быть довольна тем, как поработала текущий год, так как старалась работать на благо родины, хотя и признал, что «что-то получалось похуже».