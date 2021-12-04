Съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на пост председателя партии, сообщает РИА Новости 4 декабря

Медведев руководит ЕР с мая 2012 года. Его кандидатуру предложил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов, делегаты съезда поддержали ее единогласно.

«Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за доверие», — приводит слова Медведева агентство.

Медведев: Пандемия показала, что Европа не едина перед лицом общей беды © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

На должность секретаря генсовета партии был вновь избран Андрей Турчак.

На закрытии съезда Медведев сказал, что «Единая Россия» может быть довольна тем, как поработала текущий год, так как старалась работать на благо родины, хотя и признал, что «что-то получалось похуже».