Правительство Украины может уже в ближайшие месяцы попросить «Газпром» продать некоторое количество газа, сказал депутат Верховной рады от «Батькивщины» Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко в эфире украинского телеканала «Наш»

Политик отметил, что за годы президентства Владимира Зеленского «энергетика Украины попала в огромный кризис».

«Совершенно не исключаю, что пройдет полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа», — сказал Кучеренко.

Задача — оставить Украину без газа: Коломойский начинает и выигрывает © скриншот видео "BIHUS info" Андрей Коболев также заявлял, что Украине, возможно, придется вернуться к прямым закупкам газа у России.

О том, что такой шаг рассматривается в команде Зеленского, заявляла изгнанная из президентской фракции депутат Ольга Буймистер.

Украинские власти последние несколько лет пиарятся на «избавлении от зависимости от российского газа», на самом деле покупая его у посредников в ЕС.