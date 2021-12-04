Политик отметил, что за годы президентства Владимира Зеленского «энергетика Украины попала в огромный кризис».
«Совершенно не исключаю, что пройдет полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским "Газпромом" о прямом контракте на покупку газа», — сказал Кучеренко.
Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев также заявлял, что Украине, возможно, придется вернуться к прямым закупкам газа у России.
О том, что такой шаг рассматривается в команде Зеленского, заявляла изгнанная из президентской фракции депутат Ольга Буймистер.
Украинские власти последние несколько лет пиарятся на «избавлении от зависимости от российского газа», на самом деле покупая его у посредников в ЕС.