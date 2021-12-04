Ранее дело о торговле углем с ДНР и ЛНР было возбуждено в отношении сопредседателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
«По моей информации, в ближайшее время бывшему Президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение в деле, связанном с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства», — написал Трепак.
По его данным, проект документа о привлечении Порошенко подозреваемым по этому делу уже поступил в офис президента Украины.
Администрация Зеленского в данный момент оценивает целесообразность этого в данный момент, а именно — как это повлияет на электоральные настроения украинцев.
Трепак написал, что ранее генпрокурор Ирина Венедиктова поручала подписание подобных резонансных документов своим заместителям, а сама на некоторое время отбывала в командировку или отпуск.
Он напомнил, что как раз сейчас она собирается в командировку в США на 10 дней, и именно в это время может увидеть свет решение о новом фигуранте дела о торговле углем с ЛНР и ДНР, пятом президенте Украины Петре Порошенко.