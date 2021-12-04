В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают привлечение его предшественника на посту Петра Порошенко к ответственности по делу о торговле углем с ДНР и ЛНР, рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак на своей странице в Facebook 4 декабря

Ранее дело о торговле углем с ДНР и ЛНР было возбуждено в отношении сопредседателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«По моей информации, в ближайшее время бывшему Президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение в деле, связанном с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства», — написал Трепак.

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Администрация Зеленского в данный момент оценивает целесообразность этого в данный момент, а именно — как это повлияет на электоральные настроения украинцев.

Трепак написал, что ранее генпрокурор Ирина Венедиктова поручала подписание подобных резонансных документов своим заместителям, а сама на некоторое время отбывала в командировку или отпуск.

Он напомнил, что как раз сейчас она собирается в командировку в США на 10 дней, и именно в это время может увидеть свет решение о новом фигуранте дела о торговле углем с ЛНР и ДНР, пятом президенте Украины Петре Порошенко.