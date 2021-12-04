Страны Запада злятся на Россию, так как понимают опасность пересечения «красных линий», очерченных Москвой, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1»

Россия в глобальном мире объявлена численность «армии вторжения» — 175 тыс. человек — и сроки «нападения» — январь.

Когда эту информацию озвучил в Верховной Раде министр обороны Украины Алексей Резник, депутаты в ответ только рассмеялись.

Ранее президент России Владимир Путин четко обозначил «красные линии» по Украине, в случае перехода которых Москва будет вынуждена реагировать.

Одна из таких «красных линий» — размещение на территории Украины ракетных комплексов, способных ударить по РФ, подчеркнул Путин.

Эксперт Atlantic Сouncil напомнила Вашингтону, что когда Украина в 2014 году перешла «красные линии» Москвы, после чего лишилась Крыма.

«Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились», — сказала Захарова.

Ранее Кремль неоднократно отмечал, что США и Запад искусственно создают истерику своими безосновательными заявлениями о якобы подготовке вторжения на Украину.

Многие аналитики высказывали мнение, что Киев при поддержке Вашингтона готовит военную провокацию в Донбассе для того, чтобы не допустить сертификации газопровода «Северный поток-2», обвинив Россию в военной агрессии.