Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что «Газпром» якобы виновен в сверхвысоких ценах на газ в ЕС и предложила увеличить число альтернативных поставщиков газа в ЕС. Ее слова прозвучали в интервью изданию Biznes Alert

Цены на газ в ЕС находятся на сверхвысоком уровне из-за дефицита газа, вызванного резким снижением объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако евробюрократы обвиняют в кризисе «Газпром», так как с него проще взыскать штраф, чем с американских компаний.

«Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями "Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — сказала Анна Москва.

По ее словам, в этом помогут строящийся газопровод из Норвегии в Польшу Baltic Pipe и возводящиеся в стране СПГ-терминалы.

Ее нисколько не смущает тот факт, что Baltic Pipe будет качать газ из Норвегии, где в последние годы добыча только падает из-за климатических инициатив ЕС, а также то, что, как только в Азии возник высокий спрос на СПГ, он тут же отправился туда, а не в Европу.

Ну а «Газпром» нужно заставить заплатить, добавила Москва, напомнив об оборащении к Еврокомиссии по вопросу инициирования антимонопольного расследования в отношении российской компании.

Чиновница утверждает, что российская компания якобы осуществляла манипуляции на рынке газа и способствовала неестественному росту цен на «голубое топливо».Аналогичные обвинения высказывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ноябре.

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Также не в пользу «Газпрома» принял решение Стокгольмский арбитраж по иску Украины, вынудив выплатить почти $3 млрд.

Российская компания с лихвой компенсировала эти потери в 2021 году за счет высоких цен на газ в ЕС и выплата этой «компенсации» продолжится в 2022 году, так как цены на энергоносители останутся высокими.

Однако европейцы попытаются отыграться в своих судах. Вопрос только в том, сколько им удастся отсудить у «Газпрома».