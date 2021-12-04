Молдавское правительство намерено объявить тендер по отбору международной аудиторской компании для уточнения объема своего долга за газ перед «Газпромом», рассказал премьер Андрей Спыну 3 декабря в эфире RTR Moldova

По его словам, за аудит будут платить молдавские власти, так как проведение перерасчета «в их интересах».

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Из-за нежелания оплачивать уже превысивший $700 млн долг за российский газ «Газпрому» Молдавия едва не осталась без нового контракта на поставки газа.

Стороны пришли к компромиссу благодаря тому, что Кремль попросил «Газпром» не «додавливать» молдавские власти, хотя позиция российской компании была очень сильной.

Однако спустя менее месяца после подписания нового контракта молдавские власти устроили себе новый кризис, не оплатив вовремя поставки газа.

«Газпром» объявил ультиматум: если в течение двух суток оплата не будет произведена, то Молдавии отключат газ.

Однако этот ультиматум не был выполнен. Молдавия заплатила только на четвертые сутки.

Теперь Кишинев намерен пересчитать свой долг так, как ему будет выгодно, о чем практически без стеснения заявил молдавский премьер.

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Других возможностей изменить сумму долга нет, так как были контракты, по которым Молдавия получала газ, и в них четко прописаны суммы и сроки, не оставляя возможности двойного толкования.

Молдавия, похоже, настроена на долгие разбирательства в международных судах, вдохновленная примерами Польши и Украины, отсудивших у «Газпрома» миллиарды долларов.

Имея на руках подписанный контракт, Кишинев, видимо, считает, что может идти на новый конфликт с российской компанией без всякого риска.