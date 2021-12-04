Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщаются в режиме видеоконференции во вторник, 7 декабря, сообщила газета «Коммерсант»

В статье «Юридически необязывающие предупреждения» издание со ссылкой на собственные данные отмечает, что беседа глав государств по видео-конференц-связи) может состояться совсем скоро.

«Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована», — говорится в статье.

Байден отказался уважать интересы России на Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Энтони Блинкен и советник президента РФ Юрий Ушаков сообщали, что переговоры лидеров стран вполне вероятно произойдут в ближайшее время.

Однако ни тот ни другой не называли конкретной даты, отмечая лишь, что работа по согласованию различных аспектов встречи на высшем уровне еще ведется.