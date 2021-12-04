Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что не признает никаких «красных линий» на Украине, очерченных третьими странами. Его слова приводит RT 4 декабря

Ранее президент России Владимир Путин назвал «красной линией» размещение на Украине западных ракетных комплексов, ракеты которых смогут достичь Москвы за 5-10 минут.

«Я не признаю ничью красную линию», — цитирует RT ответ главы Соединенных Штатов.

Увидеть Путина и умереть © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Как отмечал в своей колонке для Украина.ру Ростислав Ищенко, Байден в данный момент судорожно ищет возможности для того, чтобы поссорить Россию с Китаем и не допустить их дальнейшего сближения.

Именно ради этого Вашингтон в последнее время фактически преследовал Путина, постоянно бомбардируя Кремль своими предложениями о встрече.

При этом Москва сделала сильный ход, согласовав проведение переговоров в формате видеоконференции, чтобы иметь возможность в любой момент предъявить их запись и не дасть вбить клин между РФ и КНР.