Ранее в СМИ обсуждалась возможность встречи президентов России и Украины для урегулирования конфликта в Донбассе. Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал в интервью Украина.ру, почему встреча не может состояться

Проблема недоговороспособности президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он собственноручно разорвал соглашения, заключенные по результатам Парижского саммита 2019 года.

«Он был подготовлен заранее, согласованы все позиции, уже были достигнуты определенные договоренности. И в самый последний момент — буквально заходя на эту встречу, Зеленский отменил часть этих договоренностей, в частности, о разведении сил и средств по всей линии разграничения. То есть он не выполнил взятые на себя обязательства. Ну кто будет после этого вести с ним переговоры?», — сказал Килинкаров.

Для подготовки встречи на высшем уровне Украина должна сначала выполнить те обязательства, которые были приняты ещё в 2019 году, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.