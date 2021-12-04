Когда рухнул Советский Союз, когда цель, как таковая — царство Божье на земле, коммунизм — сначала был высмеян, а затем уничтожен, то постсоветские республики заболели национализмом, подчеркнул эксперт.
«Те, кто находится поближе к Европе, в Европу потянулись. Почему? Потому что это то же самое «царство Божье», тот же «коммунизм», та же необходимость веры во что-то, в будущем… Проще говоря, свято место пусто не бывает», — сказал Волга.
Антироссийскую повестку на Украине продвигали в результате системной деятельности сил, заинтересованных в уничтожении российской цивилизации как таковой, и им удалось успешно провести в стране два госпереворота, отметил эксперт.
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