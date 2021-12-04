У Китая есть все шансы выиграть международный суд против властей Украины, уверен эксперт. Очевидно, что решение о национализации "Мотор Сич" было принято под давлением американцев, подчеркнул Царёв.
«У китайцев есть все шансы получить от 4,6 млрд долларов до 5 млрд. В случае выигрыша они будут иметь право арестовывать зарубежное имущество Украины, накладывать иски на корабли и самолеты», — сказал собеседник издания.
У Украины есть кредиты перед МВФ, долги перед Китаем, долги государственных предприятий, поручителем которых выступила Украина, долги частных структур. Вместе все эти долги составляют гигантский ком, который всё труднее будет урегулировать, заключил эксперт.
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