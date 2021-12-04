Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политик Олег Царёв

У Китая есть все шансы выиграть международный суд против властей Украины, уверен эксперт. Очевидно, что решение о национализации "Мотор Сич" было принято под давлением американцев, подчеркнул Царёв. Пересмотр программы МВФ: аналитики предрекли сложности для Украины © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

«У китайцев есть все шансы получить от 4,6 млрд долларов до 5 млрд. В случае выигрыша они будут иметь право арестовывать зарубежное имущество Украины, накладывать иски на корабли и самолеты», — сказал собеседник издания.

У Украины есть кредиты перед МВФ, долги перед Китаем, долги государственных предприятий, поручителем которых выступила Украина, долги частных структур. Вместе все эти долги составляют гигантский ком, который всё труднее будет урегулировать, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.