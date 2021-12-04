Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. Не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
«И как ни парадоксально, но прямые контакты Лукашенко с ЕС невыгодны для России: «что это Лукашенко решил напрямую с Меркель поговорить»?», — указал эксперт.
Если бы Лукашенко реально волновала проблема беженцев, он бы сделал по-другому. Но ему нужно было повысить свой статус, так как все предыдущие договоренности с США и Европой по снятию санкций с семьи и открытие посольств осталось в далеком прошлом, подчеркнул Абзалов.
Давление усиливается, и Лукашенко остался с Москвой, с которой ему пришлось договариваться по реальной интеграции, что ему очень не нравится. Он пытается любыми способами отойти от этих обязательств, добавил политолог.
И все же, Лукашенко с в какой-то мере удалось обнулить оппозиционерку Светлану Тихановскую в том смысле, что Евросоюз может считать президентом кого угодно, но реально нужно договариваться с тем, кто контролирует ситуацию в Белоруссии, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.