Для президента Белоруссии Александра Лукашенко важной целью миграционного кризиса был прямой контакт с Евросоюзом, так как Европа в массе своей не признает Лукашенко президентом, и никто с ним не взаимодействует. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«И как ни парадоксально, но прямые контакты Лукашенко с ЕС невыгодны для России: «что это Лукашенко решил напрямую с Меркель поговорить»?», — указал эксперт.

Если бы Лукашенко реально волновала проблема беженцев, он бы сделал по-другому. Но ему нужно было повысить свой статус, так как все предыдущие договоренности с США и Европой по снятию санкций с семьи и открытие посольств осталось в далеком прошлом, подчеркнул Абзалов.

Давление усиливается, и Лукашенко остался с Москвой, с которой ему пришлось договариваться по реальной интеграции, что ему очень не нравится. Он пытается любыми способами отойти от этих обязательств, добавил политолог.

И все же, Лукашенко с в какой-то мере удалось обнулить оппозиционерку Светлану Тихановскую в том смысле, что Евросоюз может считать президентом кого угодно, но реально нужно договариваться с тем, кто контролирует ситуацию в Белоруссии, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.