Украина должна покупать у Донецка и Луганска уголь для прохождения отопительного сезона. Тем более, что Украина продает в Луганск воду, получает за нее деньги и не видит в этом ничего зазорного. Об этом рассказал известный российско-украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: У нас в Киеве выбор: соглашаться на уголь из ЛДНР или мерзнуть? © Facebook, Василь Вакаров

Вакаров также отметил, что на Украине этот процесс политизирован, и тому же лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявляют измену родине за то, что он в 2014-2015 годах организовал или соучаствовал, или наладил механизм поставки угля из Донецка и Луганска в Киев, когда это было легально.

Если бы правительство обратилось к народу и предложило на выбор «тепло, связанное с углём из Луганска», или «холод», то девяносто процентов людей поддержали бы первый вариант, но Украина не может это сделать, потому что у нее антироссийская политика, заключил собеседник издания.

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