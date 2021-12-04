Русский мир воспринимается как угроза не только в Прибалтике, но и в Казахстане. Русских воспринимают как "пятую колонну" и стараются "окружить флажками". Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Санкционированных государством притеснений по языковому и этническому национализму в Казахстане нет, а бытовой национализм есть везде, включая Россию и Белоруссию. Казахстан старается избежать упреков национал-патриотической аудитории, и власти страны стараются удержать процессы в рамках закона, подчеркнул эксперт. Другое дело, что вопросы на местах зачастую решаются в зависимости от этнической принадлежности лиц. «Туфли целовать не надо». Грозин о том, почему Киргизия точно не станет Украиной © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Но в этом разницы между Тарту или Атырау нет. Русских зажимают и там, и там. Их воспринимают как «пятую колонну» и людей, которые в случае форс-мажора способны создать проблемы, и их стараются окружить флажками. Тут Казахстан и Эстония одинаковы. Разница только в методиках», — сказал Грозин.

Казахстанская власть воспринимает "русский мир" как угрозу, которой необходимо противодействовать, заключил эксперт.

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