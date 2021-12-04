Казахстан не может усидеть на двух стульях - условия требуют от страны определиться во внешней политике. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Положение у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева хуже губернаторского: нервное напряжение в стране связано с внешнеполитической неопределённостью, заявил эксперт. Эксперт описал, что должно произойти, чтобы Казахстан превратился во вторую Украину © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Он получил страну, которая за 30 лет независимости вроде бы сформировалась, а с другой стороны, непонятно, что же нам делать дальше, если США будут больше досаждать китайцам, если Китай будет требовать большей солидаризации и если при этом есть ЕАЭС. Это как Труффальдино из Бергамо, слуга двух господ…Страна постоянно находится в ситуации, когда все от нее требуют какой-то определенности, а она выдать эту определенность не может и не хочет», — сказал Грозин.

Идеологический вакуум сильно проявляется в Казахстане, и эта ситуация должна разрешиться, заключил эксперт.

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