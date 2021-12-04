Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не воспринимается частью казахстанского общества как реальный лидер страны. Ему может не удаться сдержать национализм в республике, отметил эксперт.
«Пока Назарбаев жив, у него есть полномочия, и пока он похлопывает Токаева по плечу, у Токаева все хорошо, несмотря на межэтнические столкновения, взрывы на складах и энергетический кризис. А если нацики эту ниточку обрежут, все может быть совсем по-другому и Казахстан превратится во вторую Украину», — сказал Грозин.
Токаев не до конца контролирует ситуацию в стране, и резко выступить против националистов ему не удаётся, заключил эксперт.
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