В Казахстане становится всё больше казахского и всё меньше русского. Значительная часть правящего класса поддерживает казахских националистов. О последствиях этого рассказал в интервью Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не воспринимается частью казахстанского общества как реальный лидер страны. Ему может не удаться сдержать национализм в республике, отметил эксперт. Казахстанский эксперт рассказал, что Токаев дальше намерен делать с русским языком © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Пока Назарбаев жив, у него есть полномочия, и пока он похлопывает Токаева по плечу, у Токаева все хорошо, несмотря на межэтнические столкновения, взрывы на складах и энергетический кризис. А если нацики эту ниточку обрежут, все может быть совсем по-другому и Казахстан превратится во вторую Украину», — сказал Грозин.

Токаев не до конца контролирует ситуацию в стране, и резко выступить против националистов ему не удаётся, заключил эксперт.

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