В подавляющем большинстве регионов юго-востока Украины люди выступают за воссоединение с Россией, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт напомнил о результатах референдума в Крыму, в котором 96% населения проголосовало за воссоединение с Россией.

«Если бы такой референдум прошел в Харькове или в Николаеве, то в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%.Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство. Те же, кто был бы против, просто уехали бы», — сказал Марков. Марков рассказал о том, что больше всего волнует офицеров и солдат ВСУ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Собеседник издания полагает, что иные регионы Украины не заслужили права войти в состав России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.