Эксперт напомнил о результатах референдума в Крыму, в котором 96% населения проголосовало за воссоединение с Россией.
«Если бы такой референдум прошел в Харькове или в Николаеве, то в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%.Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство. Те же, кто был бы против, просто уехали бы», — сказал Марков.
Собеседник издания полагает, что иные регионы Украины не заслужили права войти в состав России.
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