Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из Донбасса дает республикам массу возможностей, но законодательное поле ДНР/ЛНР пока не соответствует законодательным нормам в той части, которая должна соответствовать ЕврАзЭСа и Таможенному союзу. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Путин выдал Донбассу удочку, но республики пока не знают, где речка © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Более того, это внутренняя таможенная территория, и Россия теперь должна быть защищена от «креветок из донецкого моря» и всех остальных проблем, которые возникли при формировании Таможенного союза с Белоруссией, подчеркнул эксперт.

«Я не хочу прослыть человеком, который поет дифирамбы, но нам выдали удочку, а мы пока даже не знаем, где речка. Очень сложно понять, какие будут первичные действия. Но пока это все в состоянии полуадминистративного коллапса и брожения. Открытая дверь не означает, что завтра в нее кто-то шагнет», — констатировал Пургин.

Проблема еще и в том, что возможна монополизация выхода на российский рынок каких-то крупных образований вроде «Мастерторга» или «Молоко» Андреева при отсутствии банковской системы на территории республик путем манипуляций с торгово-промышленной палатой, отметил политик.

В этой истории очень много подводных камней и велика вероятность попасть в ситуацию, которая пахнет коррупционными схемами. Этого не хотелось бы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.