Ранее Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.
Более того, это внутренняя таможенная территория, и Россия теперь должна быть защищена от «креветок из донецкого моря» и всех остальных проблем, которые возникли при формировании Таможенного союза с Белоруссией, подчеркнул эксперт.
«Я не хочу прослыть человеком, который поет дифирамбы, но нам выдали удочку, а мы пока даже не знаем, где речка. Очень сложно понять, какие будут первичные действия. Но пока это все в состоянии полуадминистративного коллапса и брожения. Открытая дверь не означает, что завтра в нее кто-то шагнет», — констатировал Пургин.
Проблема еще и в том, что возможна монополизация выхода на российский рынок каких-то крупных образований вроде «Мастерторга» или «Молоко» Андреева при отсутствии банковской системы на территории республик путем манипуляций с торгово-промышленной палатой, отметил политик.
В этой истории очень много подводных камней и велика вероятность попасть в ситуацию, которая пахнет коррупционными схемами. Этого не хотелось бы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.