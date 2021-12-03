Комитет министров Совета Европы призвал Украину разрешить длящуюся проблему переполненности и бесчеловечных условий содержания заключённых под стражей. Об этом пишет ИА «Интерфакс-Украина» 3 декабря

Украина демонстрирует очень негативный маркер отсутствия прогресса в выполнении Украиной решений Европейского суда по правам человека в течение длительного периода времени, заявил официальный представитель Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы (СЕ) Павел Пушкар.

«С 2005 года ЕСПЧ принял более 110 решений относительно разных аспектов проблемы ненадлежащих условий содержания под стражей…В этом решении ЕСПЧ указал, что органы власти должны принять меры, направленные на уменьшение переполненности мест содержания под стражей, улучшение материальных условий содержания под стражей и ввести соответствующие предохранительные и компенсаторные средства защиты», — сказал Пушкар журналистам издания.

Представитель СЕ отметил, что крайний срок для принятия изменений в отраслевое законодательство Украины — 30 ноября 2021 года. Решетки на окнах и пытки: под Киевом разоблачен «реабилитационный центр» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Пушкар указал, что проблема с бесчеловечными условиями содержания заключённых на Украине носят системный характер.