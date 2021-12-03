Помощник президента России Юрий Ушаков не подтвердил подготовку встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает 3 декабря агентство РИА Новости

«Что касается вопроса о контакте с Зеленским, я не слышал, что ведётся непосредственно подготовка к такому контакту», — заявил помощник президента РФ.

Сергей Станкевич: Путин и Зеленский должны перейти к прямым контактам © РИА Новости, Владимир Песня

Среди прочего, он заявил о готовности прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, 18 октября президент Украины также заявлял о готовности к встрече с российским президентом «в любом формате».

Ранее Путин заявлял, что его встреча с президентом Украины не имела бы смысла.

По словам российского президента, Зеленский «отдал свою страну под полное внешнее управление». Он добавил, что ключевые вопросы жизнедеятельности страны решаются в Вашингтоне, а не в Киеве.