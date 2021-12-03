По данным телеканала, на Украине работает более 150 мошеннических колл-центров, ориентированных на выкачку денег у жителей РФ. Журналистам стала известна и выручка мошенников — около 65 млн руб. (около 24 млн грн) в месяц.
«Мне пришлось три месяца жить в Украине и учить украинский язык, чтобы проникнуть хоть в какой-то колл-центр, потому что это не так просто, как кажется», — сказала Анастасия Захарова, специальный корреспондент программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Журналисты телеканала через систему распознавания лиц опознали ключевых участников мошеннического бизнеса. В ходе расследования участники преступной группы раскрыли, что они находятся в «серой зоне» для украинских правоохранителей, так как деньги крадутся у россиян, а не европейцев или украинцев.