В городе Днепр функционируют мошеннические колл-центры, целью которых является хищение средств у россиян. Этому посвящен материал телеканала «Россия 1», вышедший 2 декабря

Прощай, жилье: Крутой рассказал, как Николаева и Королеву развели мошенники © РИА Новости, Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

«Мне пришлось три месяца жить в Украине и учить украинский язык, чтобы проникнуть хоть в какой-то колл-центр, потому что это не так просто, как кажется», — сказала Анастасия Захарова, специальный корреспондент программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Журналисты телеканала через систему распознавания лиц опознали ключевых участников мошеннического бизнеса. В ходе расследования участники преступной группы раскрыли, что они находятся в «серой зоне» для украинских правоохранителей, так как деньги крадутся у россиян, а не европейцев или украинцев.