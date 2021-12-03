Собчак померилась косой с Тимошенко - фото

Телеведущая Ксения Собчак стала участницей гала-ужина «Vogue Россия», на котором она предстала с новой прической в виде косы, которая раньше была визитной карточкой Юлии Тимошенко. Соответствующие фото появились в соцсетях 2 декабря

Собчак предстала на светском мероприятии в красном платье с корсетным верхом и глубоким вырезом. В новую прическу была вплетена такого же цвета лента.

«Как вам образ? Я русская, со мной коса!», — подписала она фотографию в своем Instagram.

В комментариях многочисленные подписчики сравнили ее с экс-премьером Украины, а ныне депутатом Верховной Рады Юлией Тимошенко.

«Похожи на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия», «Плагиат никогда лучше не бывает», «Тимошенко тихо курит в сторонке», — написали пользователи.

Сегодня Тимошенко давно сменила свою фирменную косу на другие образы, постоянно появляясь в парламенте с новыми прическами.