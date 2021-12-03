Специализированный сайт, публикующий новости железнодорожного транспорта Украины и других стран мира, отмечает, что на конец ноября в собственности «Укрзализныци» находилось 104, 6 тыс. вагонов, из которых только 52,5 тыс., или 50,2% от общего количества, находилось в рабочем состоянии, отмечается на сайте.
После событий 2014 года в Киеве, завершившихся государственным переворотом, проблемы на железных дорогах страны обострились.
Кроме плохого состояния вагонов, неоднократно отмечаемого пассажирами украинских поездов, большой проблемой для безопасности страны составляет изношенность железнодорожного полотна.
Так, в 2020 году примерно 30% аварий на «Укрзализныце» произошли по этой причине.