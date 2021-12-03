Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью «Новому изданию» рассказал, что олигарх Ринат Ахметов присутствовал на дне рождении журналиста Савика Шустера в столице Литвы. Беседа с ним была опубликована 3 декабря

Ранее в сети разошлись кадры с празднования дня рождения ведущего телеканала «Украина 24» Савика Шустера в Литве. Среди гостей там были замечены экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и Евгений Комаровский. Все они в последнее время выступают с критикой в адрес президента Владимира Зеленского. После этого в сети пошли слухи, что в праздничном мероприятии принимал участие Ринат Ахметов, который заинтересован в формировании сильной оппозиции действующей власти.

Не Разумков и не Комаровский: Бортник назвал неожиданного конкурента Зеленского © Instagram, Александр Усик

«Он (Ахметов — ред.) говорил совершенно потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого (как ведущий канала Ахметова — ред.), потому что из-за того, что Савик Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет, потом на него наезжает власть, и он теряет деньги», — сказал врач.

Он отметил, что олигарх не присутствовал в ресторане, где собралась большая часть гостей. Также, по его словам, каких-либо политических переговоров Ахметов в Вильнюсе не вел.

«Это все высосано из пальца. Зачем ехать в Вильнюс, чтобы обсудить [выборы президента]? Что, нельзя встретиться в Конча-Заспе, чтобы обсудить что-то? Что за дурняк вообще?» — сказал врач.

Ранее некоторые эксперты предположили, что Комаровский может войти в новый политический проект Ахметова, где также будут задействованы Дмитрий Гордон и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Позднее все трое опровергли возможность создания такого союза.

Двести дел против Ахметова. Зеленский вступил в войну с олигархом © РИА Новости, коллаж Украина.ру Рината Ахметова с действующей власти обострились на фоне принятия Верховной Радой так называемого закона об олигархах, который может прямо затрагивать интересы Ахметова и лишить его значительной доли влияния.

На прошлой неделе в ходе пресс-марафона глава государства Владимир Зеленский заявил, что Ахметова пытаются втянуть в войну против него и что олигарх якобы может быть причастен к подготовке госпереворота 1 декабря. Сам бизнесмен заявил, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В среду, 1 декабря, в Киеве прошли несколько митингов и акций, однако все они завершились без происшествий.