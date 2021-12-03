Накануне Венедиктова в своем Facebook опубликовала пост, в котором написала, что Офис генпрокурора проведет ревизию более 200 уголовных дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека». Она добавила, что этот человек является «владельцем нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.».
«Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой… Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей», — прокомментировал Арахамия.
Он добавил, что если у генпрокурор ведет соответствующие уголовные дела, то она должна отчитываться об этом.
Отношения богатейшего бизнесмена Украины Ринате Ахметова с действующей власти обострились на фоне принятия Верховной Радой так называемого закона об олигархах, который может прямо затрагивать интересы Ахметова и лишить его значительной доли влияния.
На прошлой неделе в ходе пресс-марафона глава государства Владимир Зеленский заявил, что Ахметова пытаются втянуть в войну против него и что олигарх якобы может быть причастен к подготовке госпереворота 1 декабря. Сам бизнесмен заявил, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.
В среду, 1 декабря, в Киеве прошли несколько митингов и акций, однако все они завершились без происшествий.
По версии бывшего главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, за историей с несостоявшимся госпереворотом может стоять Давид Арахамия.