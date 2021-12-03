Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде считает, что заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о двух сотнях уголовных производств, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым и его окружением, является политическим. Такую точку зрения он высказал журналистам в кулуарах парламента 3 декабря, пишет «РБК-Украина»

Накануне Венедиктова в своем Facebook опубликовала пост, в котором написала, что Офис генпрокурора проведет ревизию более 200 уголовных дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека». Она добавила, что этот человек является «владельцем нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.». Двести дел против Ахметова. Зеленский вступил в войну с олигархом © РИА Новости, коллаж Украина.ру

«Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой… Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей», — прокомментировал Арахамия.

Он добавил, что если у генпрокурор ведет соответствующие уголовные дела, то она должна отчитываться об этом.

Отношения богатейшего бизнесмена Украины Ринате Ахметова с действующей власти обострились на фоне принятия Верховной Радой так называемого закона об олигархах, который может прямо затрагивать интересы Ахметова и лишить его значительной доли влияния.

На прошлой неделе в ходе пресс-марафона глава государства Владимир Зеленский заявил, что Ахметова пытаются втянуть в войну против него и что олигарх якобы может быть причастен к подготовке госпереворота 1 декабря. Сам бизнесмен заявил, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В среду, 1 декабря, в Киеве прошли несколько митингов и акций, однако все они завершились без происшествий.

По версии бывшего главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, за историей с несостоявшимся госпереворотом может стоять Давид Арахамия.