Депутаты Верховной Рады в пятницу, 3 декабря рассмотрели несколько необычных предложений, авторами которых стали скандальные парламентарии Алексей Гончаренко и Гео Лерос. Трансляцию заседания вел телеканал «Рада»

«Малолетний дурачок»: Лерос отреагировал на высказывания Зеленского в свой адрес © Facebook, Geo Leros Сергея Шефира.

На этот раз внефракционный депутат решил обыграть заявление Зеленского о госперевороте 1 декабря, которого в итоге не произошло.

Согласно его предложению, президента Украины следует снабдить запасом памперсов на случай очередного «переворота». Также Лерос предложил переселить Зеленского на золотой унитаз в бывшей резиденции Виктора Януковича в Межигорье.

Гончаренко выступил с обращением, чтобы подарить главе государства синтезатор, намекая на знаменитый номер с участием Зеленского в бытность его работы в «Квартале 95».

Согласно регламенту, вице-спикеру Рады Елене Кондратюк пришлось зачитывать эти предложения и ставить их на голосование. В итоге они набрали от 2 до 10 голосов «за». Примечательно, что за инициативу с памперсами поддержали два депутата, членов фракции партии Зеленского «Слуга народа» — Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.

Исключенный из «Слуги народа» Лерос является фигурантом уголовного дела за оскорбление президента Украины. В ноябре с трибуны Верховной Рады он показал неприличный жест в адрес Зеленского, который в тот момент находился в зале.