Лерос и Гончаренко не впервые ставят на голосование в Раде нелепые предложения, чтобы «потроллить» своего оппонента президента Владимира Зеленского. Так с подачи Лероса украинский парламент уже решал, достоит ли глава государства «Оскара» после истории с покушением на его первого помощника Сергея Шефира.
На этот раз внефракционный депутат решил обыграть заявление Зеленского о госперевороте 1 декабря, которого в итоге не произошло.
Согласно его предложению, президента Украины следует снабдить запасом памперсов на случай очередного «переворота». Также Лерос предложил переселить Зеленского на золотой унитаз в бывшей резиденции Виктора Януковича в Межигорье.
Гончаренко выступил с обращением, чтобы подарить главе государства синтезатор, намекая на знаменитый номер с участием Зеленского в бытность его работы в «Квартале 95».
Согласно регламенту, вице-спикеру Рады Елене Кондратюк пришлось зачитывать эти предложения и ставить их на голосование. В итоге они набрали от 2 до 10 голосов «за». Примечательно, что за инициативу с памперсами поддержали два депутата, членов фракции партии Зеленского «Слуга народа» — Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.
Исключенный из «Слуги народа» Лерос является фигурантом уголовного дела за оскорбление президента Украины. В ноябре с трибуны Верховной Рады он показал неприличный жест в адрес Зеленского, который в тот момент находился в зале.