Россия неоднократно предупреждала Запад о недопустимости вступления Украины в НАТО, рассказал британский политолог и писатель Анатоль Ливен в интервью, размещённом на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»

Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.

«Мы не можем сказать, что нас не предупреждали. Русские предупреждали нас снова и снова, и открыто, и в частном порядке… что они резко ответят на планы по присоединению Украины к НАТО. Но от этих возражений просто отмахнулись», — указал Ливен.

Би-би-си: Тоталитарный национализм отдаляет Украину от Европы © East News, AA/ABACAPRESS.COM/Vladimir Shtanko

С Польшей и Чехией так и произошло, потому что у России не было ни намерения нападать на эти страны, ни слишком серьёзных возражений против их членства в военном блоке, считает Ливен.

«Но с самого начала для любого серьёзного аналитика по России должно было быть очевидным… что, если вы будете предлагать членство в НАТО Украине — вам нужно быть готовым сражаться с Россией. Если вы к этому не готовы — не делайте таких предложений», — рассказал политолог.

С 1990 по 1996 год Ливен был корреспондентом газеты «Таймс» в бывшем Советском Союзе, причём в 1990-1992 годах он базировался в Прибалтике, а затем в Москве. Он также освещал войны в Нагорном Карабахе, Грузии и Таджикистане.