Действия США по расширению НАТО демагогически объяснялись словами о поддержке демократии и прав человека, рассказал британский политолог и писатель Анатоль Ливен в интервью, размещённом на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»

Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.

New York Times: США придется признать Крым российским © РИА Новости, Артем Креминский / Перейти в фотобанк

По его мнению, расширение военного блока следовало бы ограничить странами Восточной Европы или, в крайнем случае, прибалтийскими государствами. Обещания по будущему присоединению Украины к НАТО приводят к ненужным проблемам с РФ, указывает политолог.

«Проблема в том, что эти пустые слова… "демократия", "выбор", в американском публичном дискурсе каким-то образом заменяют слово "стратегический"», — заявил Ливен.

С 1990 по 1996 год он был корреспондентом газеты «Таймс» в бывшем Советском Союзе, причём в 1990-1992 годах он базировался в Прибалтике, а затем в Москве. Он также освещал войны в Нагорном Карабахе, Грузии и Таджикистане.