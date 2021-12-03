Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.
Объясняя расширение блока НАТО не стратегическими причинами, а «демократическим выбором народов», США лишили себя момента, на котором расширение военного блока можно было бы остановить, утверждает политолог.
По его мнению, расширение военного блока следовало бы ограничить странами Восточной Европы или, в крайнем случае, прибалтийскими государствами. Обещания по будущему присоединению Украины к НАТО приводят к ненужным проблемам с РФ, указывает политолог.
«Проблема в том, что эти пустые слова… "демократия", "выбор", в американском публичном дискурсе каким-то образом заменяют слово "стратегический"», — заявил Ливен.
С 1990 по 1996 год он был корреспондентом газеты «Таймс» в бывшем Советском Союзе, причём в 1990-1992 годах он базировался в Прибалтике, а затем в Москве. Он также освещал войны в Нагорном Карабахе, Грузии и Таджикистане.