Возможность вступления Украины в НАТО крайне маловероятна, даже если генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг и является сторонником такого шага. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 2 декабря в британской газете «Таймс»

В статье содержится призыв к снижению вызванной событиями на Украине напряжённости между РФ и странами НАТО.

По поводу перспектив присоединения Украины к военному блоку, «Таймс» замечает:

«Несмотря на все настойчивые утверждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина действительно имеет право присоединиться к альянсу, это остаётся крайне маловероятным…. В НАТО нет особого желания поддержать страну, всё ещё раздираемую конфликтом, коррупцией и нестабильностью».

«У России нет права голоса»: генсек НАТО о вступлении Украины в Альянс © president.gov.ua Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО было бы совершенно неприемлемым для России.

В тот же день министр иностранных дел страны Сергей Лавров сказал, что втягивание Украины «в геополитические игры» вынудит российскую сторону принять серьёзные ответные меры.