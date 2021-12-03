В статье содержится призыв к снижению вызванной событиями на Украине напряжённости между РФ и странами НАТО.
По поводу перспектив присоединения Украины к военному блоку, «Таймс» замечает:
«Несмотря на все настойчивые утверждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина действительно имеет право присоединиться к альянсу, это остаётся крайне маловероятным…. В НАТО нет особого желания поддержать страну, всё ещё раздираемую конфликтом, коррупцией и нестабильностью».
В четверг, 2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО было бы совершенно неприемлемым для России.
В тот же день министр иностранных дел страны Сергей Лавров сказал, что втягивание Украины «в геополитические игры» вынудит российскую сторону принять серьёзные ответные меры.