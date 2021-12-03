Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев успокоиться и не паниковать из-за возможной по его данным эскалации войны в Донбассе якобы в конце января. Об этом 3 декабря он заявил с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

Министр считает, что если люди будут паниковать, «Украина проиграет морально». Резников ушел от ответа о применении «Джавелинов» в Донбассе © Алексей Резников/Фейсбук

«Keep calm (сохраняйте спокойствие — англ.), и что Украина к этому готова. Я не имею права, как министр обороны, сеять панику. Поэтому я призываю: keep calm, будьте спокойны и взвешены, мы готовы к отпору. Но если вы будете паниковать, мы проиграем уже морально. А мы с вами победоносная нация, мы имеем победные вооруженные силы. Не нужно быть в состоянии эйфории, но и в состоянии паники тоже», — сказал Резников.

Кроме того он заявил, что ведет переговоры с министрами обороны других стран и знает, что их реакция на эскалацию якобы будет очень жесткой.

Ранее Резников заявил, что Украина готовится к вероятной эскалации конфликта в Донбассе в конце января. Кроме того он заявил, что рассматривает целесообразность призыва на срочную службу и сокращение продолжительности срочной военной службы в армии.