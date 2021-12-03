По данным издания, к горсовету пришли несколько десятков людей. В частности, протестующие выразили недовольство планами построить ресторан сети «Макдональдс» на месте, где должен быть парк. Также активисты обвиняют городские власти в создании препятствий для ветеранов, которые хотят заниматься бизнесом.
«Часть демонстрантов попыталась прорваться в сессионный зал. Активисты били полицейских и сотрудников «Муниципальной варты» флагштоками и разбили стеклянную дверь здания. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Двоих участников акции задержала полиция. Одного участника акции забрала скорая», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что после инцидента к протестующим вышел мэр Черноморска Василий Гуляев и договорился встретиться с представителями ветеранского сообщества в субботу.