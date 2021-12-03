Бывшие участники военной операции украинских силовиков в Донбассе пришли пикетировать сессию Черноморского горсовета с требованием прекратить застройку зеленой зоны под супермаркеты, универсамы и парковки. Об этом 3 октября сообщает на своем сайте «Украинская служба информации»

Бывший сотрудник СБУ рассказал о «виртуальных» участниках АТО © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Часть демонстрантов попыталась прорваться в сессионный зал. Активисты били полицейских и сотрудников «Муниципальной варты» флагштоками и разбили стеклянную дверь здания. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Двоих участников акции задержала полиция. Одного участника акции забрала скорая», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после инцидента к протестующим вышел мэр Черноморска Василий Гуляев и договорился встретиться с представителями ветеранского сообщества в субботу.