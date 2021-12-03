Конфликт на востоке Украины может вызвать катастрофические последствия, все стороны должны осознать опасность и работать над снижением напряжённости, говорится в редакционной статье, опубликованной 2 декабря в лондонской газете «Таймс»

В статье утверждается, что Россия якобы создала кризис на украинской границе с целью предупреждения странам НАТО и отвлечения внимания своего собственного населения от внутренних проблем.

Одновременно в статье нет звучащих в последнее время во многих западных СМИ предупреждений о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Напротив, говорится о потенциальной опасности усиления напряжённости, и высказывается обращённый ко «всем сторонам» призыв к осознанию такой опасности.

«Запад должен противостоять угрозам со стороны России, призвать Москву к снижению напряжённости, возобновить умирающие переговоры по Минскому соглашению и предложить господину [министру иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, профессиональному и прагматичному дипломату, аргументы, которые позволят ему с "сохранением лица" продвигать политику снижения напряжённости и заключения нового пакта о европейской безопасности, к которому можно будет серьёзно отнестись», — говорится в статье.

Пресс-секретарь Зеленского: продолжение работы «Нормандского формата» под большим вопросом © Сергей Никифоров/Инстаграм

Так, 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, заявил, что Москва будет продолжать настаивать на выполнении Минских соглашений Украиной.