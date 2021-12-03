«Сегодня у нас есть и контрактный подход, и призыв… Но пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную службу. Моя позиция такова: возможно, нам не нужна она на столь долгий период, может, ее стоит сделать более короткой. И готовить потенциальных будущих защитников и защитниц, чтобы они были готовы», — заявил министр.
Продолжительность срочной службы на Украине составляет 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин. Для лиц с высшим образованием срок сокращается до 12 месяцев.
Бывший министр обороны Андрей Таран, когда еще был в должности, заявлял, что на Украине в ближайшие годы не планируют отказываться от призыва на срочную службу.