Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассматривает целесообразность призыва на срочную службу и сокращение продолжительности срочной военной службы в армии. Об этом 3 декабря он заявил с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

Ишак и падишах. Почему на Украине захотели отменить призыв в армию © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Продолжительность срочной службы на Украине составляет 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин. Для лиц с высшим образованием срок сокращается до 12 месяцев.

Бывший министр обороны Андрей Таран, когда еще был в должности, заявлял, что на Украине в ближайшие годы не планируют отказываться от призыва на срочную службу.