Мэр Киева Виталий Кличко 2 декабря в эфире телеканала «Киев» оговорился, когда рассказывал о готовности коммунальщиков к снегопаду, который синоптики прогнозируют в ближайшие дни

Идеальный мэр. Кличко победит снегопад с помощью Бандеры © Украина.ру

«Снегопады всегда приводят к транспортному коллапсу. Все службы начеку. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днем, и ночью», — оговорился Кличко.

Мэр столицы добавил, что для борьбы с последствиями снегопадов подготовили 400 единиц техники. Кроме того, в мэрии готовы привлекать дополнительно технику частных предприятий.

В украинской столице 3 декабря ожидается мощнейший снегопад — город будет засыпать снегом с обеда и на протяжении всего дня. Температура воздуха опустится ниже нуля только ближе к вечеру.

Власти Киева в последние годы не очень эффективно борются со снежными коллапсами. Так, в минувшем феврале снегоуборочная техника работала только в центре столицы, но все равно не справлялась. Припаркованные вдоль тротуаров автомобили были полностью заснежены. Некоторые вынуждены были парковаться во втором ряду. Тем временем Кличко, несмотря на нерасчищенные дороги, решил отправиться на отдых в Турцию.

В прошлом году известный своими смешными оговорками Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих цитат. На ее презентации он заявил, что книга лучше, чем выступления «95 квартала».